https://news.day.az/world/1237423.html В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 115 тысячам
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 115 тысячам
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 27 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 249.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 153 548, за прошедшие 24 часа 961 тест на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 114 990.
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