Новые привычки покупателей на карантине станут долговременными

Влияние пандемии серьезно сказалась на покупательском поведении, включая взлет онлайн-продаж, причем новые привычки покупателей могут оказаться долговременными. Об этом рассказал глава крупнейшей в США компании розничной торговли Walmart Inc. Джон Фернер, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Тяжело сказать, как долго продержатся эти изменения, хотя я считаю, что многие окажутся долговечными", - сказал Фернер.

По его мнению, в некоторые периоды прошлого квартала рост онлайн-заказов с услугой самовывоза составлял 300%.

Несколько дней назад Walmart сообщил, что интернет-продажи в первом квартале выросли на 74%, что побудило компанию задействовать еще 2,4 тыс. магазинов для доставки онлайн-заказов.

При этом компания отложила запуск сервиса быстрой доставки Walmart+, который мог бы конкурировать с Amazon Prime.

"Тот факт, что мы являемся многоканальным ритейлером, помог Walmart в последние месяцы", - сказал он.

За три месяца 2020 года Walmart нарастил чистую прибыль и выручку, а продажи в США выросли на 10%.