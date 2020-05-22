https://news.day.az/world/1237534.html Число случаев заражения коронавирусом в России выросло более чем на 8 тыс за сутки
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло более чем на 8 тыс за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 894, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Уже неделю рост количества инфицированных не превышает 10 тыс. в день.
Общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448.
По данным штаба, суточный рост снизился до 2,8% против 2,9% днем ранее.
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