Число случаев заражения коронавирусом в России выросло более чем на 8 тыс за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 894, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Уже неделю рост количества инфицированных не превышает 10 тыс. в день.

Общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448.

По данным штаба, суточный рост снизился до 2,8% против 2,9% днем ранее.