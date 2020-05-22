Около 40% пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке скончались

Согласно результатам нового исследования, опубликованным в научном журнале The Lancet, большинству пациентов, госпитализированным с диагнозом COVID-19, требуется искусственная вентиляция легких.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты также выявили, что почти 40% госпитализированных пациентов с тяжелой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, в конечном итоге умирают.

В отчете о результатах исследования описывается прогрессирование вируса у 257 пациентов в Нью-Йорке - эпицентре вспышки коронавируса в Соединенных Штатах. "Наше исследование содержит предположения относительно того, как COVID-19 может влиять на пациентов в критическом состоянии в больницах США", - сказал доктор Макс О'Доннелл, главный автор исследования и пульмонолог Медицинского центра "Ирвинг" при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

В своем анализе О'Доннелл и его коллеги описывают результаты наблюдения за 1150 взрослыми пациентами с COVID-19, поступившими в две больницы в Нью-Йорке в период с 2 марта по 1 апреля. Исследователи вели наблюдение за этими пациентами в течение 28 дней. Наиболее частыми симптомами, о которых сообщали пациенты, были одышка, лихорадка, кашель, мышечные боли и диарея. Авторы обнаружили, что у 22 проц пациентов, состояние которых они отслеживали, то есть у 257 из 1150, отмечалось резкое ухудшение. Их пришлось перевести в отделении интенсивной терапии.

Две трети больных пациентов в критическом состоянии были мужчины и 80% из них страдали по крайней мере одной хронической болезнью. Ученые обнаружили, что у 63% из них было высокое кровяное давление, а 36% - диабет.