В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6 302. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 мая, в стране было 5928 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 374 новых случая.