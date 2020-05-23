https://news.day.az/world/1237907.html В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19
В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6 302. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 мая, в стране было 5928 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 374 новых случая.
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