В тюрьме Мексики произошли массовые столкновения: восемь погибших

В тюрьме центрального штата Мексики Халиско произошло ожесточенное столкновение, в результате которого восемь заключенных были убиты и еще восемь госпитализированы с травмами. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Reuters.

Отмечается, что стрельба произошла в тюрьме Пуэнте-Гранде. Три человека были убиты огнестрельным оружием, а четыре других погибли в результате побоев. Позже власти подтвердили еще одну смерть, после того как девять человек были первоначально госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным чиновников, заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, после чего завязалась драка.

Пять человек были задержаны за возможную роль в инциденте. В рамках расследования власти проверят, были ли вовлечены в это государственные чиновники. Также отмечается, что это первый подобный случай в тюрьме.