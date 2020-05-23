Дональд Трамп требует открыть церкви

Президент США Дональд Трамп потребовал от губернаторов как можно скорее открыть церкви, синагоги и мечети. Во многих регионах страны религиозные собрания были запрещены из-за распространения коронавируса, что спровоцировало протестные выступления под лозунгами в защиту свободы вероисповедания, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Губернаторы должны принять верное решение и разрешить открыть эти очень важные для веры места прямо сейчас, в эти выходные. Если они этого не сделают, я их заставлю", - сказал Дональд Трамп.

После заявления Трампа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал представить план открытия церквей, не уточнив при этом, когда могут возобновиться богослужения:

"Мы провели работу с разноплановым, межконфессиональным сообществом, с разными духовными лидерами по всему штату, решая проблемы разных подходов к большим мега-церквям и маленьким соседским религиозным общинам с разными типами мест для молитвы, с разными санитарными нормами, общались с синагогами и другими религиозными учреждениями. Мы работали над инструкциями для всей этой сферы и уже через пару дней, в крайнем случае в понедельник, мы представим эти инструкции".

Ранее Гэвин Ньюсом сообщил, что со следующей недели администрации округов Калифорнии получат возможность значительно смягчить карантинные меры, которые действуют в штате с середины марта.