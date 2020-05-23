Заложник снял на видео первые минуты после захвата отделения банка в Москве

Мужчина, оказавшийся в заложниках у злоумышленника, захватившего отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве, снял на видео первые минуты преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, автор ролика рассказал о том, что пришел в банк, чтобы закрыть счет и оказался вовлечен в стремительно развивающиеся события. Он запечатлел рюкзак, где, по словам захватчика, находилось взрывное устройство - впоследствии выяснилось, что это был муляж.

"Меня взяли в заложники, так сказали. Ограбление, сказали", - поведал мужчина.

"Нет, не ограбление, деньги не интересуют", - тут же отреагировал на эту фразу преступник.

В итоге все закончилось благополучно - подозреваемого задержали, никто не пострадал. Появление в помещении бойцов спецназа также удалось запечатлеть на видео.

По данным "Интерфакса ", по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложников". В настоящее время подтверждена ранее публиковавшаяся информация о том, что преступник является жителем Российской Федерации, приехавшим в Москву из другого региона.

Как отмечает ТАСС, силовики пока разбираются в возможных мотивах, которыми мог руководствовался мужчина, захвативший офис банка и угрожавший его взорвать.