ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она отмечает, что испытания, во время которых был уничтожен беспилотный летательный аппарат в Тихом океане, прошли 16 мая. Телекомпания опубликовала видео и фотографии, на которых видно, как с палубы корабля направляется пучок лазера на аппарат и выводит его из строя. CNN цитирует заявление ВМС, согласно которому речь идет о "первом испытании твердотельного лазера высокого класса на системном уровне". В ВМС также подчеркнули, что лазерное оружие предоставляет более широкие возможности для реагирования на различные угрозы. Военнослужащие не раскрыли мощность лазера, но телекомпания предполагает, что речь идет о 150 кВт.

Оружие может быть использовано как против летательных аппаратов, так и против небольших катеров.