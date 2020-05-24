Посол США в Германии Гренелл собирается в отставку

Посол США в Германии Ричард Гренелл планирует в ближайшие недели подать в отставку. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, старшим должностным лицом после отъезда Гренелла в диппредставительстве будет его заместитель Робин Куинвилл.

В марте портал The Daily Wire сообщил, что Гренелл проинформировал Белый дом о намерении подать в отставку с поста посла в ФРГ. В феврале президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Гренелла исполняющим обязанности директора национальной разведки, после чего американский дипломат уточнил, что не будет возглавлять ведомство на постоянной основе. 21 мая Сенат Конгресса США одобрил выдвинутую Трампом кандидатуру конгрессмена-республиканца (от штата Техас) Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки страны.

Представитель американского посольства в Германии в беседе с агентством Reuters отказался прокомментировать поступившую информацию об отставке посла.

Гренелл занимает пост американского посла в ФРГ с мая 2018 года.