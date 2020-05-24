В Италии от COVID-19 вылечились более 140 тысяч пациентов

В Италии из почти 230 тыс. заразившихся коронавирусом выздоровели более 140 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говориться в опубликованных данных итальянского департамента гражданской защиты.

По информации ведомства, за последние сутки в стране от инфекции вылечились 1 639 пациентов, при этом число погибших от заболевания стало рекордно низким за время пандемии - 50 человек.

За последние 24 часа итальянские медики выявили 531 новый случай заражения вирусом.

Ранее власти Италии продолжили снимать карантинные ограничения, введенные из-за распространения пандемии: в стране открылись часть магазинов, музеи, летние кафе и парикмахерские, был отменен запрет на въезд в страну из Шенгенской зоны. С 3 июня руководство республики намерено окончательно отменить ограничения на передвижения между регионами.