В Казахстане число заболевших коронавирусом увеличилось до 8 531
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ". Прирост составил 2,5 процента.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 32 (2%), Алматы - 37 (1,7%), Карагандинская область - 33 (5,9%), Жамбылская область - 33 (12,7%), Западно-Казахстанская область - 28 (7,3%), Атырауская область - 12 (1,4%), Павлодарская область - 10 (5,6%), Актюбинская область - 6 (2,2%), Кызылординская область - 6 (2,1%), Алматинская область - 4 (1,4%), Восточно-Казахстанская область - 4 (6,5%), Костанайская область - 2 (1,7%), Акмолинская область - 1 (0,7%), Мангистауская область - 1 (0,6%).
Всего в стране выявлен 8 531 заболевший.
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