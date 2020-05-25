С 1 июля Испания отменяет карантин для туристов

Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля 2020 года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба кабинета министров королевства, уточнив, что данное решение было принято 25 мая на межведомственном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции.

На сегодняшний день в стране отмечено 282 852 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, излечились 196 958 человек, умерли 28 752.