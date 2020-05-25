Лидеры Евросоюза готовятся к проведению саммита вживую

Лидеры Евросоюза намерены провести саммит в ближайшие недели, чтобы договориться о следующем совместном бюджете и связанном с ним фонде восстановления от последствий пандемии коронавируса, заявили дипломаты и официальные лица, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Европейский союз проводил видеоконференции вместо живых встреч с момента введения ограничительных мер в марте, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса, что уже привело к остановке активности экономики региона и помешало встречам национальных лидеров ЕС.

Однако лишь немногие в центральном блоке в Брюсселе полагают, что довольно сложный переговорный процесс, обычный для бюджетных сделок ЕС, может сработать во время онлайн конференции, и большинство стран-членов ЕС в любом случае ослабляют свои блокировки, поскольку уровень заражения коронавирусом снизился.

"Бюджет и фонд восстановления не могут быть согласованы без физического саммита. Я еще не встречал никого, кто посчитал бы возможным это на видеоконференции", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Технические проблемы, проблемы с переводом и менее личный характер видеозвонков мешают лидерам ЕС воспроизвести атмосферу их саммитов, которые обычно длились несколько часов, отличительную черту Брюсселя, где они встречаются, чтобы обсудить совместную политику.

Исполнительная власть ЕС - Европейская комиссия предложит свой проект бюджета из 27 стран, известного как многолетняя программа финансового развития стоимостью около триллиона евро фонда восстановления от последствий коронавируса.

После этого основные страны Евросоюза начнут борьбу за получение максимальной выгоды после того, как Франция и Германия объединились для создания программы финансовой поддержки на 500 миллиардов евро для ускорения экономического роста.

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды заявили о своем несогласии с франко-германским планом, призвав к оказанию помощи в форме возвратных ссуд, а не безвозмездных грантов.