Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки

В Бразилии за истекшие сутки зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По этому показателю Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 898 инфицированных, в США - 1 706 154. По этому показателю страны занимают второе и первое место в мире соответственно.