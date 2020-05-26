Volkswagen приговорили раскошелиться на 750 миллионов

Корпорация Volkswagen выплатит 235 тысячам клиентов ущерб, потратив на это 750 миллионов евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такое решение принял Федеральный суд ФРГ, коллективный иск покупателей был частично удовлетворен. Компенсация связана с "дизельгейтом", когда автогигант с помощью программного обеспечения, установленного на транспортных средствах, занижал показатели выбросов.

Судья Федерального суда ФРГ Штефан Шайтерс заявил, что "истцы имеют право потребовать возмещения у ответчика, речь идет о суммах, потраченных на приобретение автомобиля. С другой стороны, ходатайство об иных, связанных с покупкой машины компенсаций, суд отклонил".

Следующий этап в эпопее "дизельгейт" - урегулирование во внесудебном порядке 60 тысяч уже индивидуальных исков, поданных против немецкого автогиганта.