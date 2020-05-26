https://news.day.az/world/1238621.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 7500 человек
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 7500 человек
За прошедшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 57 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Сообщается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 7508 человек.
В Иране за прошедшие сутки было выявлено 1787 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 139 511 человек.
От этого заболевания вылечились 109 437 человек.
Из больных, являющихся носителями вируса, состояние 2567 человек оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре