В Нью-Йорке намерены довести число тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки

Власти Нью-Йорка намерены довести число ежедневных тестов на коронавирус до 50 тыс. к 1 августа.

Об этом сообщил во вторник мэр города Билл де Блазио в ходе пресс-конференции, которую транслировал нью-йоркский телеканал NY1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первоочередное внимание в рамках этой программы будет уделено тем, кто находится в домах престарелых и больницах, отметил он и пообещал, что к концу июня число центров тестирования в городе будет доведено до 180. Кроме того, по его словам, в понедельник на будущей неделе начнут работу 1 700 сотрудников Test and Trace Corps ("Группа тестирования и отслеживания"), которые будут заниматься изучением случаев заражения коронавирусом, отслеживать пути его распространения и анализировать результаты тестирования населения.

Мэр проинформировал о том, что за сутки в городе выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, а в больницах города 473 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Затронув вопрос о возможности возобновления деятельности религиозных организаций в городе, он сообщил, что обсуждал этот вопрос с представителями разных конфессий. "Они хотят возобновления служб, но понимают, что для этого еще не настало время", - добавил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,66 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 98,2 тыс. человек, в том числе более 29 тыс. - в штате Нью-Йорк.