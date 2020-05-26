Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometeres.

Всего с начала эпидемии в США оказались заражены более 1,7 миллиона человек (первое место в мире), жертвами COVID-19 стали 100 038 человек. На втором месте по числу смертей от коронавирусу находится Великобритания - более 37 тысяч, замыкает тройку Италия с 33 тысячами.

Ранее сообщалось, что Бразилия стала лидером по приросту умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. За последние сутки 807 жителей страны погибли от болезни. Тем самым Бразилия вышла на первое место в мире по ежедневному приросту смертей: она обогнала США. Всего в латиноамериканской республике скончались 23,4 тысячи человек. Президент США Дональд Трамп закрыл въезд в страну иностранцам, посещавшим за последние две недели Бразилию.