ЕС повысит готовность на случай второй волны коронавируса

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что вторая волна коронавируса осенью остается реальной угрозой.

По его словам, в странах ЕС активно работают над подготовкой к возвращению эпидемии и запасаются медицинским оборудованием и лекарствами, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

После совещания министров стран ЕС по европейским делам Шефчович обратил внимание на важность кооперации стран ЕС в сфере здравоохранения.

"Мы очень активно работаем над тем, чтобы улучшить нашу готовность к возможной второй волне пандемии", - сказал он.

Напомним, число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 млн, более 342 тыс. человек скончались.