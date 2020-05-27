Афганистан захотел продлить перемирие с талибами
Правительство Афганистана призвало террористическую организацию "Талибан" продлить перемирие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.
Власти страны заявили, что режим прекращения огня, который закончится в ближайшее время, необходимо продлить для успешного освобождения членов группировки.
Правительство также объявило о том, что одновременно выпустит на свободу 900 пленных боевиков, что станет крупнейшей подобной акцией в истории.
Стороны заключили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об освобождении двух тысяч пленных участников движения "Талибан". Он также подчеркнул, что освобождение пленных станет жестом доброй воли, который призван "обеспечить успех мирного процесса".
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