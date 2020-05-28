Опубликованы кадры чудовищных беспорядков и пожаров в США

Соцсети заполнили видео из Миннеаполиса: город в огне - из-за массовых беспорядков целых квартал охватили пожары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Medialeaks, беспорядки начались из-за смерти афроамериканца. И, судя по видео, ситуация в Миннеаполисе рискует стать ещё хуже, чем шесть лет назад в Фергюсоне.

Видео пожара в Миннеаполисе, штат Миннесота, начали появляться в Сети 28 мая.

Как сообщает Fox News, к этому моменту в городе уже второй день шли беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Многим происходящее напомнило бунт шестилетней давности в Фергюсоне, который началися из-за того, что полицейский застрелил чернокожего подростка.