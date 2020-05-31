Пентагон готов отправить войска в Миннесоту

Министерство обороны США распорядилось повысить уровень готовности нескольких воинских подразделений на случай их отправки в Миннесоту, охваченную протестами в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Министерство дало указание Северному командованию Вооруженных сил США повысить уровень готовности нескольких подразделений на случай, если губернатор попросит [оказать] помощь властям Миннесоты", - отмечается в сообщении. Представитель Пентагона отметил, что таким образом при необходимости подразделения, о которых идет речь, будут готовы отправиться к месту назначения уже через четыре часа после поступления соответствующего запроса.

По словам Хоффмана, за последние сутки глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли дважды разговаривали с губернатором Миннесоты и заявили о готовности американского оборонного ведомства предоставить помощь местным властям, если она потребуется. К настоящему моменту запроса об отправке военных в штат не поступало.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.