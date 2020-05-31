Как это было: запуск космического корабля Илона Маска

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полета.

1) Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года

2) Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (23:22 по бакинскому времени)

3) За ходом запуска наблюдал основатель компании Илон Маск

4) Астронавты прибыли к стартовой площадке на автомобилях компании Tesla

5) Crew Dragon доставляется на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, которую разработала SpaceX. Первая ступень этой ракеты приземляется на плавучую платформу, и после посадки ее можно использовать снова.

6) Астронавты Даглас Харли (на фото) и Роберт Бенкен неоднократно бывали в космосе. НАСА и SpaceX не сказали, сколько продлится экспедиция на МКС. Предположительно, не менее одного и не более четырех месяцев.

7) За стартом ракеты Falcon 9 во Флориде наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс

8) В случае успеха Crew Dragon получит сертификат НАСА на регулярные коммерческие рейсы к МКС. С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.

9) Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, 27 мая, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен за 15 минут до старта и перенесен.

10) SpaceX планирует возить на Crew Dragon космических туристов.

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