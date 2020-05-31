В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 113 человек

В Великобритании за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 113 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Департамент здравоохранения.

Общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 38 489 человек.