Сегодня в Грузии начнут открываться рестораны и кафе

С понедельника, 1 июня в Грузии возобновят работу рестораны, бары и кафе открытого типа - заведениям общественного питания и посетителям придется соблюдать правила и рекомендации, определенные минздравом, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Что важно знать посетителям:

За столом нельзя размещать больше шести гостей. Исключение могут сделать для членов одной семьи или же для группы из шести человек с ребенком в возрасте до 12 лет.

Столик лучше забронировать заранее. Всем ресторанам и кафе рекомендовано внедрить систему предварительных заказов. В противном случае посетителей могут попросить подождать снаружи.

На входе у всех посетителей будут измерять температуру и наносить дезинфицирующую жидкость на руки.

Заказывать напитки у бара нельзя. Допускается только их доставка к столу.

Заведениям общественного питания рекомендуют отдавать предпочтение безналичным расчетам. Посетители должны быть готовы к тому, что расплатиться по счету можно будет только картой.

Что изменят рестораны:

Между каждым столиком дистанция должна быть не менее двух метров. В том случае, если площадь заведения не позволяет выполнить это условие, кафе и рестораны могут пользоваться временным защитным барьером или же одновременно обслуживать ограниченное число гостей.

Расстояние между стульями должно составлять не менее 1 метра. При этом все посадочные места должны быть промаркированы.

Допускается использование электронных или одноразовых меню (распечатки меню на листах, подлежащие утилизации после первого пользования).

У входа должен быть размещен баннер с информацией о COVID-19 - как правильно мыть и дезинфицировать руки, снимать маски и перчатки, как должны вести себя клиенты и так далее.

Технические нормы:

Использованные салфетки должны выбрасываться в отдельную урну с закрывающейся крышкой. При этом на столах должны быть только одноразовые салфетки, как и скатерти.

Должен вестись журнал, куда перед открытием будут вносить данные о температуре всех сотрудников.

Все сотрудники должны быть в защитных масках. Тем, кто работает на кухне, необходимо также использовать перчатки, головные уборы и другие средства личной защиты.

Заведениям рекомендовано отказаться от использования сплит-систем в пользу промышленных кондиционеров.

Для использованных гигиенических отходов должны быть установлены закрытые контейнеры.

Как можно чаще должны мыты и дезинфицировать те поверхности и инвентарь, на которые кладут продукты.

Вся посуда, столовые приборы и кухонная утварь должны быть вымыты и высушены в специально отведенном месте. Промывать посуду необходимо трижды - дважды при температуре 40 градусов с использованием чистящего средства, а в третий раз водой температурой до 65 градусов.

Из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта по 23 мая в Грузии действовало чрезвычайное положение. Уже больше двух месяцев ресторанам и кафе разрешается работать только на вынос.

По решению правительства, с 1 июня открыться смогут заведения, у которых есть возможность размещения гостей на открытом воздухе, а с 8 июня - все остальные объекты питания.