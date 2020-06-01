https://news.day.az/world/1240195.html В Иране за последние сутки от коронавируса умер 81 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умер 81 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер 81 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 7878. За последние сутки в Иране выявлено 2979 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся COVID-19 составляет 154445. Вылечились 121008 человек. В настоящее время состояние 2578 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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