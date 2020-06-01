Генпрокурор США приказал направить в Вашингтон спецподразделения

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета USA Today со ссылкой на представителя министерства юстиции высокого ранга.

Подразделения, о которых идет речь, согласно этим данным, находятся в ведении Федерального бюро тюрем. По словам чиновника, Федеральное бюро расследований (ФБР) также распорядилось привлечь к содействию органам правопорядка в Вашингтоне свое элитное подразделение, занимающееся спасением заложников.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что власти американской столицы вводят комендантский час в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 мск вторника) сроком на двое суток.

До этого она уже вводила комендантский час с 23:00 воскресенья (06:00 мск понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 мск) в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Она также задействовала нацгвардию.