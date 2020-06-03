В Пакистане снесло крышу медресе, погибли 6 детей

В Пакистане снесло крышу медресе, есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в регионе Северный Вазиристан. В результате погибли 6 детей, 13 - получили ранения.

Во время происшествия на уроке в медресе находились дети младше 10 лет.