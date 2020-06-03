https://news.day.az/world/1240992.html В Пакистане снесло крышу медресе, погибли 6 детей
В Пакистане снесло крышу медресе, погибли 6 детей
В Пакистане снесло крышу медресе, есть погибшие и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в регионе Северный Вазиристан. В результате погибли 6 детей, 13 - получили ранения.
Во время происшествия на уроке в медресе находились дети младше 10 лет.
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