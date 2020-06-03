Инфекция, протесты и смерть: в Бразилии ухудшается ситуация с COVID-19

Количество зараженных в Бразилии составило свыше полумиллиона человек, от коронавируса за последние сутки скончались более 1 200 инфицированных, а всего смертельным исходом COVID-19 в этой южноамериканской стране закончился для более, чем 31 тысячи пациентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на протяжении нескольких недель с эпидемией пытаются справиться в бразильской части амазонских лесов, мэр Манауса, столицы штата Амазона, отчаянно взывал к мировому сообществу с просьбой о помощи, обращаясь в том числе и к экоактивистке Грете Тунберг.

Сообщается, что самый сильный удар эпидемия нанесла по коренным индейским народам, живущим в отдаленных областях Бразилии.