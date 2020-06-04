В Иране зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Иране выявили рекордное число случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии 19 февраля, за сутки вирус обнаружен у 3574 человек.

Об этом заявил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, за последние сутки скончались 59 человек с COVID-19, в общей сложности зарегистрирован 8071 летальный исход.

Всего в стране заболели 164 270 человек. Вылечились от коронавируса 127 485 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.