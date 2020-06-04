ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала улучшение эпидемиологической ситуации в Европе и назвала сроки второй волны коронавируса. Об этом, как передает Day.Az, сообщает korrnews.ru. со ссылкой на выступление директора регионального офиса организации в Европе Ханса Клюге.

Он отметил, что ситуация действительно улучшилась в большинстве европейских стран, но призвал правительства не расслабляться. "Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени", - подчеркнул Клюге.

Вторая волна может начаться в сентябре и совпасть с распространением сезонного гриппа. В таком случае положение усугубит то, что в ряде стран регулярная вакцинация прервалась из-за пандемии COVID-19.

Клюге рассказал, что если вторую вспышку вовремя не купировать, новый всплеск коронавирусной инфекции станет разрушительным. Эксперт добавил, что вакцину все еще не изобрели, поэтому ситуация сейчас "не лучше, чем в начале года".