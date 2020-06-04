Власти Вашингтона отменяют комендантский час

Власти столицы США намерены отменить комендантский час, введенный в воскресенье вечером в связи с беспорядками, вызванными акциями протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения.

Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером вводить комендантский час мы не будем", - сказала градоначальник.