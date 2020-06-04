В Берлине приняли закон против дискриминации

В Берлине парламент федеральной земли одобрил закон против дискриминации, направленный на защиту граждан от действий чиновников и полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об сообщает телерадиокомпания Rbb.

Закон предполагает защиту граждан. В частности, что люди не могут быть подвержены дискриминации по половому, этническому или религиозному признаку, а также по причинам своего мировоззрения.

За принятие закона проголосовали 86 депутатов из 143, против высказались 57 парламентариев. Закон будет распространяться только на территории федеральной земли. Он вступает в силу на следующий день после официальной публикации, что должно произойти не позднее, чем через 14 дней после принятия решения.

Стоит отметить, что этот закон был принят на фоне проходящих в США протестов. 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.