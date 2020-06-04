Билл Гейтс пожертвовал $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс сообщил, что направил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы сделать вакцину от коронавируса доступнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, деньги были выделены из фонда Билла и Мелинды Гейтс. Средства пойдут на то, чтобы после разработки вакцины от инфекции, ее могли скорее доставить в нуждающиеся страны, особенно бедные.

"Это позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины все нуждающиеся <...> получили бы к ней доступ", - заявил Гейтс во время саммита GAVI.

В мире выявлено более 6,6 млн заразившихся COVID-19, выздоровели свыше 3,2 млн пациентов, а скончались почти 390 тыс. человек.