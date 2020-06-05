ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом, как передает Day.Az, ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

"Пройдет в эту субботу", - сказал он.

Разногласия в ОПЕК+ по поводу даты заседания возникли у министров после получения предварительных данных по исполнению условий соглашения в мае. Выяснилось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Этим обстоятельством возмутились Саудовская Аравия и Россия, которые потребовали от отстающих исправить ситуацию и только потом планировать заседание. Оно изначально было назначено на 9-10 июня. Однако после того, как Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц, то было предложено провести встречу раньше, 4 июня. Это бы позволило вовремя сформировать экспортные графики на июль и цены поставок. Однако из-за проблем с исполнением 4 июня встречу проводить не стали.

Заседание в ближайшие выходные стало возможным, так как Ирак признал трудности с сокращением добычи в стране и пообещал наверстать упущенное в июле.

При этом заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесены на 17-18 июня, сообщали источники ТАСС. К этому времени эксперты получат более релевантные данные по уровням добычи в мае.