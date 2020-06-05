Мэр Миннеаполиса встал на колени у гроба Флойда и заплакал

Антиполицейские протесты в США взяли небольшую передышку. На время прощания с Джорджем Флойдом, после убийства которого они и начались. Меньше демонстрантов на улице не стало, но зато они не громят города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Вашингтоне вообще пели песни у забора, которым теперь обнесён Белый дом. В Нью-Йорке огромная толпа устроила марш памяти по Бруклинском мосту. В это самое время в Миннеаполисе уже шла церемония прощания. С человеком, который 5 раз привлекался к уголовной ответственности и отсидел срок, а в ходе его последнего разбоя приставил пистолет к животу беременной женщины, сегодня прощались как с героем. Церемонию оплатил известный темнокожий боксер Флойд Мэйвезер. На прощание пришли не только близкие, но и звёзды, а также политики. В прямом эфире всё транслируют сразу несколько телеканалов. А мэр Миннеаполиса, стоя на коленях у позолоченного гроба, долго не мог остановить слезы.

После церемонии в Миннеаполисе гроб с телом Флойда отправят в его родной город в Северной Каролине. Прощание продлится до 9 июня, на этот день запланированы похороны. Во время прощания ректор Северного Университета заявил, что они учредят стипендию Джорджа Флойда, и призвал так же поступить ректоров других университетов.