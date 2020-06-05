В Ереване полицейские чуть не задушили мужчину за отсутствие маски

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции Армении применяют силу в отношении гражданина. Голос за кадром говорит, что мужчину пытаются доставить в участок, так как он во время карантина был без медицинской маски, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Примечательно, что мужчина просит оставить его и соглашается пойти в полицию, говорит, что задыхается, однако несколько полицейских продолжают скручивать его и почти душат.

Комментируя это видео, премьер-министр Никол Пашинян заявил в соцсети, что "полиция - силовая структура и может и должна применять силу в отношении тех, кто откровенно игнорирует установленные правила".

"Это мое требование от полиции, также это требование общества", - написал он.