https://news.day.az/world/1241777.html Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы открываем нашу страну. И <...> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - сказал он.
Он привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо.
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