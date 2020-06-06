Трамп пригрозил ЕС и Китаю новыми пошлинами

США введут таможенные пошлины на автомашины, импортируемые из ЕС, а также ряд наименований товаров КНР, если Брюссель и Пекин не отменят таможенные сборы на американских омаров.

Об этом заявил при посещении американского штата Мэн, славящегося своими омарами, президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем пошлины на их [произведенные европейцами] автомашины, который будет эквивалентен <...>", - сказал глава администрации США. "Это будет "эквивалент плюс", - пообещал Трамп. По его словам, схожие меры будут приняты правительством США в отношении товаров из Китая, "если не будут отменены пошлины на омаров из штата Мэн, поставляемых в Китай". "Очень просто", - сказал Трамп.

Как он при этом утверждал, ЕС быстро отменит пошлину на американских омаров. "Увидите, как быстро будет отменена эта пошлина", - заверил американский лидер.

Он поручил главе Национального совета по торговле при Белом доме Питеру Наварро определить, на какие категории поставляемых Китаем в США товаров будут введены новые пошлины "<...> Мы будем тоже взимать с вас деньги соответствующим образом, с чего-то, что вы нам продаете, и что для вас очень ценно", - сказал Трамп.

По его словам, эти пошлины будут даже больше тех таможенных сборов, которые взимаются китайской стороной с поставщиков американских омаров. "Это должно быть "такой же объем плюс", - подчеркнул президент.

"Мы этим займемся", - добавил Трамп. В связи с этим он сказал, что Наварро теперь будет "королем омаров", поскольку ему предстоит заниматься данным торговым вопросом.