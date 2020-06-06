https://news.day.az/world/1241945.html Версальский дворец открылся после завершения карантина

Версальский дворец открылся после завершения карантина

В мире, 6 июня 2020 13:09 497
Версальский дворец открылся после завершения карантина

Дворцовый комплекс Версаля (к юго-западу от Парижа) открыл свои двери в субботу для посетителей впервые после закрытия из-за карантина по коронавирусу, продолжавшегося 82 дня. Об этом сообщила радиостанция FranceInfo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Закрытие дворца на столь долгий срок произошло лишь во второй раз в истории - ранее его закрывали в 1939 году, с началом Второй мировой войны.

В эту субботу он будет работать по своему обычному расписанию - с 9:00 до 18:30. Для посетителей также будут открыты дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, а также парк с фонтанами. Посещение дворцов группами с гидом будет возможно, однако, только с 10 июня, причем число посетителей в группе не должно превышать 10 человек.

Вечерние сеансы работы фонтанов с подсветкой отменены. Также отменены все июньские концерты и оперные спектакли.

 

В Версале закрыты камеры хранения, при этом запрет на вход в музеи с большими сумками, зонтиками и колясками оставлен в силе. Закрыты рестораны и кафе, а также магазин сувениров. Посетителям разрешено есть принесенную с собой пищу и пить воду, только находясь в парке.

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