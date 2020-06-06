В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 75 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 75 человек.



Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.



Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 8 209. За последние сутки в Иране выявлено 2 269 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 составляет 169 425. Вылечились 132 032 человека.



В настоящее время состояние 2 578 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.