В НАТО приготовились ко второй волне пандемии коронавируса

Руководство НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил глава альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

По его словам, НАТО намерено подготовить ресурсы для оперативной транспортировки медицинских материалов и складов с медицинским оборудованием на случай новой вспышки инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нам необходимо согласовать наше планирование таким образом, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь членам НАТО и странам-партнерам, тесно связанным с альянсом", - отметил Столтенберг.

Подготовка плана будет завершена в ближайшее время, в середине июня он будет представлен на совещании министров обороны альянса, которое пройдет в формате видеоконференции.