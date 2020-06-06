Решение США застало врасплох германские власти

Президент США Дональд Трамп застал власти ФРГ врасплох своим решением о выводе почти трети американских военных из Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, об этом пишет Spiegel.

К такому выводу журналисты издания пришли после того, как не смогли получить комментарии по поводу этого решения ни в МИД ФРГ, ни в Минобороны. Еженедельник отмечает, что посольство США в Берлине и Пентагон также "не захотели высказаться на этот счет", там только сообщили, что лица, которые отвечают за это решение, находятся в Белом доме.

По мнению Spiegel, власти США не сообщили Германии, которая является партнером Соединенных Штатов по НАТО, заранее о своем решении. Издание отмечает, что "это вполне можно расценить как провокацию" в связи с важностью решения о выводе военных.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп распорядился к сентябрю вывести 9,5 тысячи военных США из Германии. Помимо этого, Трамп также отдал приказ ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тысяч вместо допустимых сейчас 52 тысяч. Подчеркивалось, что сокращение военного контингента США в Германии не связано с решением канцлера Ангелы Меркель не участвовать в очном саммите G7 в июне.