https://news.day.az/world/1243205.html В торговом центре пригорода Стокгольма произошла перестрелка
В торговом центре пригорода Стокгольма произошла перестрелка
Полиция Стокгольма проверяет информацию о стрельбе в торговом центре столичного пригорода Киста. Об этом в среду сообщает газета Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют посетителей центра.
"Кажется, была перестрелка. Больше я не знаю", - пояснил представитель полиции Матс Эрикссон.
Согласно информации издания, в торговом центре находятся три правонарушителя. Пока не ясно, был ли кто-нибудь ранен.
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