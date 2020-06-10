В торговом центре пригорода Стокгольма произошла перестрелка

Полиция Стокгольма проверяет информацию о стрельбе в торговом центре столичного пригорода Киста. Об этом в среду сообщает газета Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют посетителей центра.

"Кажется, была перестрелка. Больше я не знаю", - пояснил представитель полиции Матс Эрикссон.

Согласно информации издания, в торговом центре находятся три правонарушителя. Пока не ясно, был ли кто-нибудь ранен.