Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

По меньшей мере четыре ракеты упали в ночь на четверг в "зеленой зоне" иракской столицы недалеко от посольства США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о пострадавших и разрушениях информации не поступало.

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.