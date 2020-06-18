https://news.day.az/world/1245386.html Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
По меньшей мере четыре ракеты упали в ночь на четверг в "зеленой зоне" иракской столицы недалеко от посольства США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о пострадавших и разрушениях информации не поступало.
"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре