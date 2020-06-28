Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона за все время. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации на 04:00 по бакинскому времени, за время эпидемии в Соединенных Штатах были инфицированы 2 505 593 человека. Страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в США достигло 125 тысяч. Выздоровели более 679 тысяч человек.

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменять введенные в стране санитарные ограничения из-за коронавируса. По его словам, эпидемия близка к окончанию.

11 июня число зараженных коронавирусом в США превысило два миллиона.