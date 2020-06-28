В Грузии выявлено три новых случая коронавируса, четверо пациентов выздоровели

За последние сутки в Грузии выявлено три новых случая заражения коронавирусом, а четверо человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели.

Как передает Day.Az, данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

Известно, что среди новых пациентов есть медсестра тбилисской клиники имени Вахтанга Бочоришвили. 52-летняя женщина является жительницей села Метехи Каспского муниципалитета.

Еще в субботу эпидемиологи взяли анализы у пяти членов семьи заболевшей медсестры.

С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом.

От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 785 - это почти 85% от всех зафиксированных случаев. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 125 человек.

В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей - 230.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 27 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 101,7 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 106,2 тысячи.