https://news.day.az/world/1248626.html Германия готовит санкции против США - причина
Германия готовит санкции против США - причина
Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против "Северного потока - 2". Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток - 2" с помощью дополнительных санкций", - пишет издание.
Отмечается, что Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.
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