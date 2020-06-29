В России за сутки выявили 6 719 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

С 27 по 28 июня в России зафиксировали 6 791 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Тогда сообщалось о 104 летальных исходах и 5 735 выздоровевших.